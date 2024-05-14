في صالون المهرة بجدة.. "آل عثمان" تناقش دور المؤثرين في صناعة المحتوى ونشر الثقافة

وأكدت أن كل صناع المحتوى يطمحون للشهرة، ولكن في المقابل ليس جميعهم يحرصون على تقديم محتوى هادف يعكس أثرًا إيجابيًّا على المجتمع ويرفع من نسبة الوعي الثقافي لدى الأفراد، مشيرة إلى أن كل شخص يستطيع إيصال رسالة سامية من خلال تثقيف الأفراد عبر اختصاصه، وبذلك يتحقق التكامل المعرفي.