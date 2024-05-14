في صالون المهرة بجدة.. "آل عثمان" تناقش دور المؤثرين في صناعة المحتوى ونشر الثقافة

استضاف صالون المهرة الثقافي بالتعاون مع الشريك الأدبي بجدة، أمس، الكاتبة الواعدة والمؤثرة أبرار آل عثمان، في أمسية بعنوان "دور المؤثرين في صناعة المحتوى ونشر الثقافة".
وتطرّقت فيها لتجربتها في الكتابة الأدبية، كما تحدثت عن الصعوبات التي تخطّتها بعزيمتها القوية وإرادتها العالية من خلال عدم الالتفات للمحبطين والمضيّ قدمًا لتحقيق الأهداف.
وأشارت إلى ظهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أجابت عن تساؤلات عديدة للآخرين، وتحدّثت عن دور وزارة الصحة الملموس في توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمصابين بداء انحلال الجلد الفقاعي، وعن صناعة المحتوى الهادف ودورها غير المسبوق في صناعة مواد توعوية حول مرض انحلال الجلد الفقاعي.
وقالت: تغلبت على هذا المرض بالكتابة وبدعم أسرتي التي احتوتني ومهدت لي طريقي بنصائح ذهبية ومثمرة، معربة عن سعادتها بردود أفعال المصابين بهذا المرض مما تقدم لهم من محتوى يساعدهم في التخطي وممارسة الحياة بشكل أفضل.
وأكدت أن كل صناع المحتوى يطمحون للشهرة، ولكن في المقابل ليس جميعهم يحرصون على تقديم محتوى هادف يعكس أثرًا إيجابيًّا على المجتمع ويرفع من نسبة الوعي الثقافي لدى الأفراد، مشيرة إلى أن كل شخص يستطيع إيصال رسالة سامية من خلال تثقيف الأفراد عبر اختصاصه، وبذلك يتحقق التكامل المعرفي.
وحضر الأمسيةَ نخبةٌ من المثقفين والشعراء والإعلاميين والأطباء الذين أبدوا إعجابهم بالكاتبة الواعدة.