"البازعي": مهرجان "أندية الهواة المسرحي" حقَّق أهدافه.. ونعمل على تقديم كل الدعم للمواهب

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي أن مهرجان أندية الهواة المسرحي 2024 حقق أهدافه بإعطاء أندية الهواة الفرصة لعرض أعمالها المسرحية التي كانت على درجة عالية من النضج والإتقان، واستحقوا جوائز المهرجان.
وفي التفاصيل، جاء ذلك في تصريح "البازعي" إلى "سبق" على هامش رعايته وحضوره حفل ختام مهرجان "أندية الهواة المسرحي" في نسخته الأول، أمس الجمعة، بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة في مسرح جامعة الملك سعود.
وأضاف البازعي: "نأمل من أندية هواة المسرح الاستمرار في نشاطها، وتقديم عروضها للجمهور بشكل منتظم، وستقدم لهم هيئة المسرح كل الدعم والرعاية والاهتمام لممارسة هوايتهم لتقديم مزيد من النجوم للمسرح السعودي.
وقدم البازعي في ختام تصريحه إلى "سبق" شكره للجنة تحكيم المهرجان مشيرًا إلى أن توصياتها محقة، وستكون في الحسبان لتطوير هذا المهرجان وغيره من المهرجانات الأخرى.
ومن جهته، نوّه علي السعيد، مدير مهرجان أندية الهواة المسرحي 2024، بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع المسرح والفنون الأدائية من حكومتنا وقيادتنا الرشيدة، داعيًا في كلمته التي ألقاها خلال الحفل رؤساء أندية الهواة المسرحي إلى التنوع في الأعمال المسرحية والمدارس الفنية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يرفع من ذائقة الممثل الفنية، ويُنمي ثقافته المسرحية، ويصقل موهبته، ويُمكّنه من صنع شخصيته الفنية التي لا يشبهه فيها أحد.
وأُعلنت خلال حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان أندية الهواة المسرحي، الذي قدمته الإعلامية تغريد الهويش والممثل عبدالمجيد الكناني، جوائز المهرجان التي تنافست عليها 8 عروض مسرحية، وذلك بحضور عدد من المثقفين والفنانين والإعلاميين.
وتوزعت فروع الجائزة على 12 مجالاً، على أفضل عرض مسرحي متكامل، ونص مسرحي، وإخراج مسرحي، ومؤثرات موسيقية، وماكياج مسرحي، وممثل دور أول، وممثلة دور أول، وممثل دور ثانٍ، وممثلة دور ثانٍ، وإضاءة مسرحية، وأزياء مسرحية، وديكور مسرحي.
وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروض مميزة في إطار تنافسي، وخلق بيئة داعمة ومنتجة للمسرحيين السعوديين؛ لزيادة عدد أعمال الإنتاج المحلي، وإثراء المشهد الثقافي والفني في السعودية.