"البازعي": مهرجان "أندية الهواة المسرحي" حقَّق أهدافه.. ونعمل على تقديم كل الدعم للمواهب

ومن جهته، نوّه علي السعيد، مدير مهرجان أندية الهواة المسرحي 2024، بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع المسرح والفنون الأدائية من حكومتنا وقيادتنا الرشيدة، داعيًا في كلمته التي ألقاها خلال الحفل رؤساء أندية الهواة المسرحي إلى التنوع في الأعمال المسرحية والمدارس الفنية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يرفع من ذائقة الممثل الفنية، ويُنمي ثقافته المسرحية، ويصقل موهبته، ويُمكّنه من صنع شخصيته الفنية التي لا يشبهه فيها أحد.