نيوم تجذب المخرج العالمي تيري جورج لتصوير أحدث أفلامه.. "Riverman"

وسيستثمر جورج في هذا العمل تجربته الثرية الطويلة في سرد القصص القوية التي تحركها الشخصيات على المسرح السياسي، بعد مسيرة امتدت لثلاثة عقود ونصف، وكانت مليئة بالنجاحات حيث نال جائزة الأوسكار عن فيلمه "The Shore" والمرشح مرتين لنيل الأوسكار عن فيلميه "In the Name of the Father" و"Hotel Rwanda".