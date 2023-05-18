نيوم تجذب المخرج العالمي تيري جورج لتصوير أحدث أفلامه.. "Riverman"

يستعد فريق فيلم الأكشن والتشويق الجديد "Riverman"، الذي كتبه ويخرجه كاتب السيناريو والمخرج العالمي تيري جورج، للبدء في تصوير العمل العالمي في كل من نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في يناير 2024.
ويستوحي فيلم "Riverman" فكرته من مذكرات الحرب وأحداثها الحقيقية في أفغانستان خلال السنوات 2001- 2008؛ حيث يروي قصة "ماكس"، أحد أفضل أفراد مشاة البحرية الملكية البريطانية الذي يحمل العديد من الأوسمة العسكرية.
وفي تلك الأثناء، يغوص ماكس في عالم أكثر خطورة من ساحة المعركة نفسها بعد سلسلة أحداث مأساوية مدمرة سبّبت له خيبة أمل في سياسات الحرب، ليتم بعدها تجنيده من قِبَل تاجر أسلحة لتزويد الجيوش الخاصة في جميع أنحاء العالم بالسلاح؛ من خلال شركة لديها القدرة على التلاعب بالحروب والتأثير على نتائج الصراعات العالمية.. وعلى الرغم من تدريبه على التعامل مع المواقف الأكثر دموية على وجه الأرض، إلا أن ماكس لم يكن جاهزًا للتعامل مع عالم تجارة الأسلحة عالي المخاطر.
وقال مات ويليامز، وهو من أهم منتجي الفيلم: "ريفرمان" فيلم مليء بالتشويق فهو يسلط الضوء على أفكار البطولة والفساد في العالم المظلم والخطير لتجارة الأسلحة والحرب، وما يزيدنا حماسًا هو وجود تري جورج في هذا العمل المهم".
وسيستثمر جورج في هذا العمل تجربته الثرية الطويلة في سرد القصص القوية التي تحركها الشخصيات على المسرح السياسي، بعد مسيرة امتدت لثلاثة عقود ونصف، وكانت مليئة بالنجاحات حيث نال جائزة الأوسكار عن فيلمه "The Shore" والمرشح مرتين لنيل الأوسكار عن فيلميه "In the Name of the Father" و"Hotel Rwanda".
وقال المخرج تيري جورج: "ريفرمان" قصة حرب قوية ومثيرة للغاية، وأنا متحمس لإخراج هذا العمل في نيوم".
من جانبه، قال مدير قطاع الصناعات الإعلامية والترفيه والثقافة في نيوم، واين بورغ: "يسعدنا الترحيب بالكاتب والمخرج الشهير تيري جورج في نيوم لتصوير فيلمه السينمائي القادم (ريفرمان)، ونعتبر ثقة فريق الإنتاج في نيوم شهادة على المستوى العالمي لخدماتنا التي تتنوع بين مرافق مجهزة بأحدث التقنيات، وطواقم محترفة، ومواقع تصوير طبيعية مميزة"؛ مشيرًا إلى أن نيوم تقدم حوافز تنافسية للاسترداد المالي للإنتاج على مستوى العالم، تصل إلى أكثر من 40%.
وأضاف بورغ: "نفخر برؤية الإقبال المتنامي لقطاع الإنتاج التلفزيوني والسينمائي العالمي على التصوير في استديوهات نيوم، التي تملك قدرات متطورة تلبي الاحتياجات الكبيرة والمتنامية للمحتوى الفني عالي الجودة. كما أن تأمين إنتاج فيلم مثل (ريفرمان)؛ يعزز مكانتنا كمركز إنتاج سينمائي متكامل الخدمات ورائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ويتولى إنتاج الفيلم كل من: مات ويليامز من شركة "Future Artists Entertainment"، منتج فيلمي "Bank of Dave"، و"Poker Face" وكاميلا ستوري من شركة "TMS Productions"، بالإضافة إلى شركة "لايملايت سي تي إل"، التي أنتجت عددًا من الأفلام الشهيرة، مثل: "Bitter Harvest"، و"House Red"، و"Tomorrow"، ومارك فولينيو، منتج أفلام "Moon"، و"The King’s Speech"، و"Wasteland"، و"Legacy of Lies".
يُذكر أن نيوم، على مدار الأشهر الـ18 الماضية، قدمت الدعم لـ30 إنتاجًا سينمائيًّا وعملًا تلفزيونيًّا، بما في ذلك: فيلم "Desert Warrior" لروبرت وايت، بطولة أنتوني ماكي والسير بن كينغسلي.. وفيلم "دنكي" من إخراج راجكومار هيراني وبطولة شاروخان.. وبرنامج تلفزيون الواقع "Million Dollar Island".. بالإضافة إلى العرض التلفزيوني ذي الميزانية الأكبر في المنطقة "Rise of The Witches". كما أن من المقرر أن يبدأ تصوير "Exceptional" التابع لقناة MBC في يوليو المقبل، وهو مسلسل مؤلف من 200 حلقة خلال سنة.