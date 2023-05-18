نيوم تجذب المخرج العالمي تيري جورج لتصوير أحدث أفلامه.. "Riverman"

وفي تلك الأثناء، يغوص ماكس في عالم أكثر خطورة من ساحة المعركة نفسها بعد سلسلة أحداث مأساوية مدمرة سبّبت له خيبة أمل في سياسات الحرب، ليتم بعدها تجنيده من قِبَل تاجر أسلحة لتزويد الجيوش الخاصة في جميع أنحاء العالم بالسلاح؛ من خلال شركة لديها القدرة على التلاعب بالحروب والتأثير على نتائج الصراعات العالمية.. وعلى الرغم من تدريبه على التعامل مع المواقف الأكثر دموية على وجه الأرض، إلا أن ماكس لم يكن جاهزًا للتعامل مع عالم تجارة الأسلحة عالي المخاطر.