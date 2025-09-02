ليالي الشعر تعود على قناة السعودية.. فتح باب التسجيل للموسم الرابع من شاعر الراية

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن فتح باب التسجيل واستقبال المشاركات للموسم الرابع من البرنامج الشعري الأبرز في الوطن العربي "شاعر الراية"، الذي يُعرض على قناة السعودية، امتدادًا لثلاثة مواسم ناجحة رسخت مكانته منصة رائدة لدعم الشعر الشعبي وصناعة نجوم جدد من المواهب الشابة في المملكة والخليج والعالم العربي.
ويمثّل الموسم الجديد فرصة للشعراء الشباب للتنافس على نيل لقب شاعر الراية، وسط متابعة جماهيرية متنامية تؤكد استمرار حضور الشعر الشعبي في وجدان الجمهور، وتُبرز مكانة البرنامج بصفته جسرًا يربط بين الشعراء والمتابعين.
وحقق البرنامج عبر مواسمه الثلاثة حضورًا خاصًا حين ارتبط بشخصية صاحب الفكرة ومهندس الكلمة سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن -رحمه الله- الذي وضع لبناته الأولى وترك أثرًا خالدًا في مسيرة الشعر والإبداع.
وقدّم الموسم الماضي منافسة بين ثلاثين شاعرًا، في أجواء مستوحاة من الإرث السعودي طبيعةً وتقاليد، ليبرهنوا على ثراء المشهد الأدبي السعودي والخليجي.
ومع انطلاق التسجيل للموسم الرابع، يتيح "شاعر الراية" المجال أمام المزيد من المواهب الشعرية، لتعود ليالي الشعر والجمال، وتلتقي القوافي في مدينة الرياض لتكتب فصولًا جديدة من الإبداع، وترسم لوحة تحتفي بالموهبة والكلمة الشعبية الأصيلة، وسيكون الجمهور ومحبو الشعر على موعد مع هوية أجمل وفكرة ملهمة، وليالٍ تنثر وهج الأدب الشعبي على مسرح شاعر الراية.
وتؤكد هيئة الإذاعة والتلفزيون التزامها المتواصل من خلال دعمها للحراك الثقافي والإبداعي في المملكة، وتعزيز حضور الشعر الشعبي رافدًا أصيلًا من الهوية الوطنية، عبر برنامج "شاعر الراية"، الذي يواصل كتابة فصول جديدة من التألق والإبداع.