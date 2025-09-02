ليالي الشعر تعود على قناة السعودية.. فتح باب التسجيل للموسم الرابع من شاعر الراية

ومع انطلاق التسجيل للموسم الرابع، يتيح "شاعر الراية" المجال أمام المزيد من المواهب الشعرية، لتعود ليالي الشعر والجمال، وتلتقي القوافي في مدينة الرياض لتكتب فصولًا جديدة من الإبداع، وترسم لوحة تحتفي بالموهبة والكلمة الشعبية الأصيلة، وسيكون الجمهور ومحبو الشعر على موعد مع هوية أجمل وفكرة ملهمة، وليالٍ تنثر وهج الأدب الشعبي على مسرح شاعر الراية.