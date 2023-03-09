وزير التعليم يرعى المهرجان المسرحي الجامعي الثالث بجامعة الملك سعود

يرعى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، يوم الأحد القادم، المهرجان المسرحي الجامعي الثالث للجامعات السعودية (بنسخة الديودراما) والمعرض المصاحب، الذي تنظمه جامعة الملك سعود، ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب، وذلك بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس للجامعة، ويستمر لمدة خمسة أيام.