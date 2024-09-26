لأول مرة بالمملكة.. "المتاحف" تطلق معرض "كتابات اليوم للغد" لاكتشاف الفن الصيني المعاصر

ويستكشف المعرض أوجه التشابه بين الثقافتين العربية والصينية من خلال التركيز على عنصرين أساسيين مشتركين بينهما: الخط والحديقة، حيث يسلّط المعرض الضوء على أهمية الكتابة والخط كممارسة ثقافية واجتماعية عند العرب والصينيين. في كلتا الثقافتين، تؤدي الكتابة دورًا محوريًا، ليس فقط كوسيلة للتواصل، بل أيضًا كممارسة روحية وفنية.