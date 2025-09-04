الجيل الجديد بين الكتاب والشاشة.. كيف نعيد سحر القراءة؟.. "الهاجري" يجيب

ولمصالحة الجيل الجديد مع الكتاب، يقترح الكاتب حلولًا عدة، منها التربية بالقدوة عبر رؤية الأبناء لآبائهم يقرأون، والدمج الذكي بين القراءة والتقنية، إضافة إلى المبادرات المجتمعية مثل نوادي القراءة والأنشطة الثقافية، وربط القراءة بالهوية الوطنية والقيم. كما يؤكد أن المدرسة والجامعة إذا جعلتا القراءة مشروعًا ممتدًا، فسوف تُخرّجان جيلًا يرى في الكتاب صديقًا لا غنى عنه.