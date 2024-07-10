"إثراء" يستعد لاختتام ملتقى اقرأ بعد جولة ثقافية لـ30 قارئًا من 10 دول عربية

ومن جانبه، كشف محمد آيت حنا (كاتب ومترجم) أن ملتقى اقرأ الإثرائي فرصة ثرية، ولاسيما أن له تاريخًا ينصبّ في مصلحة القراء، وسنجد أثر ذلك مستقبلاً. مضيفًا بأن الهدف ليست القراءة خلال الملتقى، وإنما استدامة الفكرة القرائية، وإتاحة فرصة لمن يأتون من مشارب عدة للالتقاء مع الخبراء والمثقفين، في الوقت الذي أشار فيه حنا خلال الورشة التي قدمها إلى كيفية اعتماد أساليب كتابية وفق ضوابط معينة، عبر نص من كتاب؛ إذ تنوعت المشاركات من القراء، ولوحظ فوارق ملموسة بينهم.