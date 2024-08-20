هيئة الأدب تُعرف بـ"مراحل إنتاج المحتوى المرئي"

واستعرضت محاور الورشة التي اختُتِمت اليوم، تحديد اكتشافات الجمهور واهتماماتهم وتحليل احتياجاتهم وتلبية توقعاتهم وتعزيز التفاعلية في تجربتهم، حيث شهدت الورشة في ختامها مناقشة العديد من الأسئلة التي تشغل المهتمين بالمحتوى المرئي.