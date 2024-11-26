ديوانية "آل حسين التاريخية" تستعرض رواية "صراعي مع الفصام"

كما استطاع الراوي أن يغوص في أعماق الطبيعة البشرية ويجعل القارئ ينغمس معه من خلال حكايته ويتعاطف مع شخصيتها، ويتابع مصير الشخصية حتى النهاية، وهو أكبر علامة على نجاحها.