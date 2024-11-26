ديوانية "آل حسين التاريخية" تستعرض رواية "صراعي مع الفصام"

عقدت ديوانية آل حسين التاريخية، فرع الشمال، جلسة ثقافية، تحدث فيها الروائي أحمد السماري عن رواية "صراعي مع الفصام.. مراجعة فنية".
الرواية كتبتها الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل، رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للفصام "احتواء"، وهي سيرة لأحد مرضى الفصام، سرد من خلالها كل شيء مر به في رحلته مع المرض ومراحله الصعبة.
وقد افتتح عبدالعزيز بن محمد آل حسين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "احتواء" الحديث عن مرض الفصام وجهود الجمعية في مساعدة المرضى وأهاليهم.
ثم تحدث الروائي أحمد السماري عن الخصائص الفنية البديعة للرواية، وأنها عبرت بصدق مدهش عن حالة المريض ومعاناته.
كما استطاع الراوي أن يغوص في أعماق الطبيعة البشرية ويجعل القارئ ينغمس معه من خلال حكايته ويتعاطف مع شخصيتها، ويتابع مصير الشخصية حتى النهاية، وهو أكبر علامة على نجاحها.
وختم "السماري" حديثه بقول "تودورف": "إن قراءة رواية عظيمة قد تكون أكثر إضاءة لسبر خبايا السلوك البشري من قراءة دراسة سوسيولوجية".