الكشف عن عروض ومحتوى مهرجان المسرح الخليجي في المؤتمر الصحفي لهيئة المسرح والفنون الأدائية

يشار إلى أن هيئة المسرح والفنون الأدائية أعلنت مؤخرًا عن إقامة مهرجان المسرح الخليجي بنسخته الرابعة عشرة في الرياض، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية، وذلك على مدى ثمانية أيام من 10 حتى 17 سبتمبر المقبل، وذلك في تجمعٍ ثقافي نوعي تستضيفه المملكة للمرة الأولى، جامعًا عددًا واسعًا من الفنانين والمبدعين المسرحيين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، كما يسعى المهرجان إلى إثراء الحراك المسرحي الخليجي، وتعزيز الروابط الفنية والثقافية والشراكات بين المسرحيين الخليجيين، إضافة إلى صناعة منصة للتبادل الثقافي والفني لدعم وتمكين فناني المسرح الخليجي من عرض أعمالهم الجديدة خلال سلسلة من 6 عروض مسرحية، بواقع مسرحية من كل دولة، كما يسبق سلسلة العروض المسرحية حفل افتتاح، ويليها حفل ختامي يُكرّم فيه الفنانون ويعلن عن الفائزين بالجوائز.