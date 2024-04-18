بتوجيه أمير المنطقة.. إمارة الباحة تحتفل بيوم التراث العالمي الـ 2024

نظمت إمارة منطقة الباحة احتفالاً بيوم التراث العالمي، تنفيذاً لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبمشاركة فرع هيئة التراث بالمنطقة وعدد من الأسر المنتجة والمهتمين بالتراث.
واستعرض وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري و منسوبو ومنسوبات الإمارة، عدداً من الأركان التي تبرز تراث منطقة الباحة من خلال الأعمال الحرفية والأدوات التي توثق العمق التاريخيّ لمنطقة الباحة حيث اطلع الجميع على عدد من العروض الحيَّة للحرفيين، والألعاب الشعبية والمنتجات التراثية التي تعكس الموروث التراثي السعودي في مختلف المحافظات إضافة إلى عدد من الأنشطة التفاعلية للزوار تجسِّد من خلالها الحياة المجتمعية القديمة بالمنطقة.
وتستهدف إمارة المنطقة من خلال هذه الفعالية مشاركة الإمارة ومنسوبيها في يوم التراث العالمي إضافة إلى التوعية بأهمية التراث الوطني والمحافظة عليه وصونه.