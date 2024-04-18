بتوجيه أمير المنطقة.. إمارة الباحة تحتفل بيوم التراث العالمي الـ 2024

واستعرض وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري و منسوبو ومنسوبات الإمارة، عدداً من الأركان التي تبرز تراث منطقة الباحة من خلال الأعمال الحرفية والأدوات التي توثق العمق التاريخيّ لمنطقة الباحة حيث اطلع الجميع على عدد من العروض الحيَّة للحرفيين، والألعاب الشعبية والمنتجات التراثية التي تعكس الموروث التراثي السعودي في مختلف المحافظات إضافة إلى عدد من الأنشطة التفاعلية للزوار تجسِّد من خلالها الحياة المجتمعية القديمة بالمنطقة.