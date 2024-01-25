بتنظيم "صوت البلد".. جدة التاريخية تستضيف عروض "الجاز" العالمية

تستضيف منطقة جدة التاريخية, اليوم, برنامج "الجاز" الذي ينظمه "صوت البلد" بوصفه منصة موسيقية لإحياء الموسيقى الكلاسيكية، بإشراف برنامج جدة التاريخية وضمن مبادرة "بلد الفن" السنوية في نسختها الأولى، ويستمر خلال الفترة 25 - 27 يناير.
وتمثل أمسيات الجاز في جدة حدثاً ثقافياً مميزاً من خلال تقديم عروض موسيقية تدمج بين الفن التقليدي والفن المعاصر.
ويسعى "بلد الفن" من خلال اللغة العالمية للفن، إلى تعزيز المشهد الثقافي للمملكة، وتقديم تجارب حسيّة فريدة، تهدف إلى زيادة الوعي وحثّ الزوّار على زيارة منطقة جدة التاريخية، من خلال تقديم أشكال الفنون المتنوعة والمبادرات المتعددة.
وتتميز عروض موسيقى الجاز بدمجها الثقافات وسهولة الانتقال الموسيقي من سلم إلى آخر، حيث يتضح ذلك في استخدم المقام الحجازي الشهير في عدد من المقطوعات الموسيقية، التي صممت خصيصًا لهذا الحفل.
وستجمع عروض الجاز في جدة بين ثقافات عدة وألوان موسيقية متباينة، بما في ذلك الفرنسية والإسبانية واللاتينية والأمريكية والإنجليزية، بالإضافة إلى الموسيقى الشرقية, كما تم تصميم هذه المقطوعات الموسيقية ببراعة؛ لتعكس التنوع الثقافي والتجاوب المتجذر في الموسيقى، حيث تعبر عن قدرتها على دمج الثقافات المتنوعة وتجاوز الحدود الجغرافية.
ويهدف برنامج "الجاز في جدة"، إلى إبراز التجسير الثقافي بين التراث غير المادي للمملكة والتراث العالمي الموسيقي.
يذكر أن عروض الجاز في جدة تأتي ضمن مبادرة "بلد الفن" بإشراف برنامج جدة التاريخية، وهي مبادرة ثقافية تهدف إلى دعم الفنون وتعزيز الإبداع في المملكة العربية السعودية، وتحسين تجربة الزوار.