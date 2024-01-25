بتنظيم "صوت البلد".. جدة التاريخية تستضيف عروض "الجاز" العالمية

وستجمع عروض الجاز في جدة بين ثقافات عدة وألوان موسيقية متباينة، بما في ذلك الفرنسية والإسبانية واللاتينية والأمريكية والإنجليزية، بالإضافة إلى الموسيقى الشرقية, كما تم تصميم هذه المقطوعات الموسيقية ببراعة؛ لتعكس التنوع الثقافي والتجاوب المتجذر في الموسيقى، حيث تعبر عن قدرتها على دمج الثقافات المتنوعة وتجاوز الحدود الجغرافية.