"الثقافة" تعلن بدء مهرجان أرض الخزامى بالجوف أول أيام عيد الفطر المبارك

تعد منطقة الجوف ذات بيئة خصبة للنباتات والأزهار والشجيرات الموسمية، عُرِفت بذلك منذ القدم، ويعكف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على إنشاء المنتزه الوطني في دومة الجندل، في "قاع مويسن" وصولاً إلى شرق بحيرة دومة الجندل.
وبعد اشتهار منطقة الجوف خلال الأعوام الماضية بزهور الديدحان "شقائق النعمان" ذات اللون الأحمر، جاءت "الخزامى" لتحتل هي الأخرى رقماً ضمن العديد من أصناف الزهور الموسمية الشهيرة بالمنطقة، ويأتي ذلك لطبيعة جغرافية المنطقة التي تنتشر بها هذه النبتة ذات اللون البنفسجي، والذي اختارته المملكة لسجاد مراسم استقبال ضيوفها.
فيما أعلنت وزارة الثقافة عن "مهرجان أرض الخزامى" في منطقة الجوف، والذي ينطلق أول أيام عيد الفطر المبارك في مدينة سكاكا وبمحافظة دومة الجندل، ويشتمل على العديد من الفعاليات ولمدة 15 يوماً.