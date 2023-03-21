"الثقافة" تعلن بدء مهرجان أرض الخزامى بالجوف أول أيام عيد الفطر المبارك

وبعد اشتهار منطقة الجوف خلال الأعوام الماضية بزهور الديدحان "شقائق النعمان" ذات اللون الأحمر، جاءت "الخزامى" لتحتل هي الأخرى رقماً ضمن العديد من أصناف الزهور الموسمية الشهيرة بالمنطقة، ويأتي ذلك لطبيعة جغرافية المنطقة التي تنتشر بها هذه النبتة ذات اللون البنفسجي، والذي اختارته المملكة لسجاد مراسم استقبال ضيوفها.