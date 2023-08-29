"المكتبات" تطلق مبادرة ومسابقة "بالشعر أُلوّن حياتي" للأطفال

وتتضمن المبادرة أربعة مسارات تحتوي على فعاليات متنوعة وورش عمل مصممة بطريقة إبداعية ومُحفِّزة، وتمتد على مدى سبعة أيام؛ لتعريف الأطفال على الشعر العربي وتاريخه، وتثقيفهم في هذا المجال الذي أبدع فيه الإنسان العربي منذ ما يزيد على ألف عام، ويتمثّل المسار الأول في "حائط الشعر" الذي سيَعرِض تاريخ الشعر العربي بخطٍّ زمني ورُسومٍ تشير إلى ثراء المخزون الشعري لدى المملكة، ويشرح كلُّ حائطٍ -بطريقةٍ مبسطة- مرحلةً زمنيةً في تاريخ الشعر مع أبرز الشعراء في تلك الحقبة، وأجمل قصائدهم الشعرية، وأشهر الأماكن التي عاشوا فيها، مما يبُثُّ الفخر في نفس الطفل بتراث المملكة الشعري، كما ويُمثّل كلَّ حقبةٍ مُنظِّمٌ يرتدي لباساً تاريخياً يعكس تلك الحقبة الزمنية، ويُحدّثهم عن الشعر العربي.