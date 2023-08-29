"المكتبات" تطلق مبادرة ومسابقة "بالشعر أُلوّن حياتي" للأطفال

أعلنت هيئة المكتبات، اليوم، إطلاق مبادرة "بالشعر أُلوّن حياتي" نهاية شهر أغسطس الجاري في حديقة الردف بالتعاون مع أمانة الطائف.
يأتي ذلك ضمن أنشطة وبرامج مبادرة عام الشعر العربي 2023؛ لتعزيز حب قراءة الشعر لدى الأطفال عبر تعريفهم بتاريخ الشعر العربي وأنواعه وأوزانه، وطُرق إنشاده.
وتتضمن المبادرة أربعة مسارات تحتوي على فعاليات متنوعة وورش عمل مصممة بطريقة إبداعية ومُحفِّزة، وتمتد على مدى سبعة أيام؛ لتعريف الأطفال على الشعر العربي وتاريخه، وتثقيفهم في هذا المجال الذي أبدع فيه الإنسان العربي منذ ما يزيد على ألف عام، ويتمثّل المسار الأول في "حائط الشعر" الذي سيَعرِض تاريخ الشعر العربي بخطٍّ زمني ورُسومٍ تشير إلى ثراء المخزون الشعري لدى المملكة، ويشرح كلُّ حائطٍ -بطريقةٍ مبسطة- مرحلةً زمنيةً في تاريخ الشعر مع أبرز الشعراء في تلك الحقبة، وأجمل قصائدهم الشعرية، وأشهر الأماكن التي عاشوا فيها، مما يبُثُّ الفخر في نفس الطفل بتراث المملكة الشعري، كما ويُمثّل كلَّ حقبةٍ مُنظِّمٌ يرتدي لباساً تاريخياً يعكس تلك الحقبة الزمنية، ويُحدّثهم عن الشعر العربي.
أما المسار الثاني فهو عبارةٌ عن ورشةٍ تعليمية حول أوزان الشعر يُقِيمُها مُختصٌّ في علم العَروض، ويقدّمها بشكلٍ مبسّطٍ للأطفال، يشرح من خلالها قوانين نَظْم الشعر، وكيفية تقطيع البيت الشعري، وبعض الأدبيات البسيطة والبحور القصيرة، ثم يتبارى الأطفال بعد ذلك في تطبيق ما تعلّموه.
وخُصّص المسار الثالث لمسرح التلحين والغناء الجماعي، ليتعرف من خلاله الطفل على الشعر الغنائي، ومكانة القصيدة في الأغاني التي يسمعها، ويُطبّق ذلك على عددٍ من القصائد التي ستُقدَّم في إطار مجموعاتٍ يُشرفُ عليها مختصٌّ بالتلحين، وينتهي المسار بالتدريب على مهارتَي تلحين القصيدة، وغنائها بشكل جماعي عبر قراءة القصيدة المختارة على الشاشة.
ويأتي المسار الرابع بعنوان: "لُوَح شعرية"، والذي يتضمن قراءة قصائد شعرية مُنتقاةٍ لهذا الغرض، وتحويلها إلى رسوماتٍ تتم في فضاءٍ مخصصٍ للرسم.
وتُختتم الورش التثقيفية في يومها السابع بالإعلان عن مسابقة "بالشعر أُلوِّن حياتي" عن طريق منصات الهيئة الإلكترونية، بمشاركة أطفال المملكة مع مجموعةٍ مختارة من روائع القصائد الأدبية بحسب الفئات العمرية المحددة، بحيث تضم الفئة الأولى الأطفال من عمر 7 إلى 9 سنوات، وسيختار فيها الطفل قصيدة واحدة من القصائد المحددة من قِبل الجهة المتخصصة بالشعر العربي، وأما الفئة الثانية فتضم الأطفال من عمر 10 إلى 13 سنة، ويختار فيها الطفل قصيدتَين من القصائد المحددة، وتضم الفئة الثالثة الأطفال من عمر 14 إلى 16 سنة، ويختار الطفل في هذه الفئة ثلاث قصائد.
وتتكون المسابقة من مرحلتين؛ الأولى مُخصصة لاستلام المشاركات عبر رابطِ تسجيلٍ يحتوي على القصائد المختارة لكل فئة، وتحميل المشاركة بفيديو قصير لا يتجاوز ثلاث دقائق، ليتم بعد ذلك اختيار ثلاثة فائزين من كل فئة بإجمالي 15 فائزاً، ثم ينتقلون للمرحلة الثانية التي يكون فيها التنافس على المراكز الأولى الخمسة لكل الفئات في احتفالٍ يُقام يوم الـ 17 من ديسمبر القادم بمدينة الرياض.
ويأتي إطلاق هيئة المكتبات لمبادرة "بالشعر أُلوّن حياتي" ضمن مشاركتها في الاحتفال بالشعر العربي المُتَجَلِّي في مبادرة "عام الشعر العربي 2023" التي أطلقتها وزارة الثقافة احتفاءً بهذا المكون الثقافي الذي يُعد من أهم المكوّنات للهوية السعودية والعربية، وإثباتاً لمكانته الكبيرة كعنصرٍ أدبي مهم في تاريخ العرب، وترسيخاً للقيم الأصيلة في الشعر العربي، وتعزيزاً للفخر بالانتماء الثقافي للمملكة، التي كانت وما زالت حاضناً مهماً للشعر العربي، وجاء اختيارُ الهيئة لمدينة الطائف لما عُرف عنها اعتناؤها بالشعر العربي، وتحفّيها به منذ قديم الزمان.