"الدارة" تصدر كتابًا يوثّق إسهامات المرأة المكّية في الحركة العلمية خلال القرن الثامن الهجري

ويتناول الكتاب لمؤلفته رحاب بنت لافي الحربي، البيئات التعليمية التي نشطت فيها النساء آنذاك، ومن أبرزها: المنازل، ومجالس العلم، وحلقات الدرس في المسجد الحرام، كما يستعرض حصول المرأة على الإجازات العلمية، وتنقّلها في طلب العلم، وأسلوبها في التعليم، فضلًا عن إسهاماتها في علوم الشريعة واللغة والتاريخ.