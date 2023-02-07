من مكة المكرّمة.. أكاديمية الشعر العربي تُطلق "قافلة اليمامة الشعرية"

أطلقت أكاديمية الشعر العربي اليوم بمكة المكرّمة أولى فعاليات "قافلة اليمامة الشعرية الثانية"، التي تُقام هذا العام 2023 م، بدعمٍ من هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة.
جاء ذلك بمشاركة عددٍ من شعراء العاصمة الرياض، ممثلة في كل من الشاعر: سلطان الضيط، والشاعر سلطان السبهان، والشاعر محمد التركي، والشاعرة مزنة المبارك، والشاعرة هيفاء الحمدان.
وألقى الجميع مجموعة من القصائد التي تنوّعت أغراضها بين الوطني والغزلي والرثاء وغيرها.
وقال مدير عام أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور بن محمد بن مريسي: "قافلة اليمامة الشعرية" التي تنظّمها الأكاديمية حتى التاسع من شهر فبراير الحالي في كل من مكة المكرّمة وجدة والمدينة المنوّرة، تأتي احتفاءً بعام الشعر العربي، وتتضمّن حزمة من البرامج والفعاليات الشعرية المختلفة التي تسعى الأكاديمية من خلالها؛ لإثراء الحركة الأدبية والشعرية والثقافية بشكلٍ عام داخل المملكة وخارجها، بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة.
وأضاف أن أولى القوافل الشعرية التي نظّمتها الأكاديمية كانت بعنوان: "قافلة النخيل" أحياها عددٌ من شعراء وشاعرات مدينة الأحساء، وجابت عدداً من مناطق المملكة، بدأت بمدينة الطائف ثم مكة المكرّمة ثم أبها واختتمت في جازان.