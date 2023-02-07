من مكة المكرّمة.. أكاديمية الشعر العربي تُطلق "قافلة اليمامة الشعرية"

وقال مدير عام أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور بن محمد بن مريسي: "قافلة اليمامة الشعرية" التي تنظّمها الأكاديمية حتى التاسع من شهر فبراير الحالي في كل من مكة المكرّمة وجدة والمدينة المنوّرة، تأتي احتفاءً بعام الشعر العربي، وتتضمّن حزمة من البرامج والفعاليات الشعرية المختلفة التي تسعى الأكاديمية من خلالها؛ لإثراء الحركة الأدبية والشعرية والثقافية بشكلٍ عام داخل المملكة وخارجها، بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة.