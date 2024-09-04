في 2256 صفحة.. مكتبة الملك فهد تُصدر "الببليوجرافية السعودية"

أصدرت مكتبة الملك فهد الوطنية مؤخرًا السجل السنوي للنتاج الفكري في المملكة "الببليوجرافية الوطنية السعودية" في 2256 صفحة، وبلغت عناوينه 8760 باللغة العربية، ويلقي الضوء على النتاج الفكري السعودي لمختلف المؤلفات التي تم إيداعها في المكتبة الوطنية، وتشتمل هذه الببليوجرافية على الكتب التي صدرت في السعودية لمؤلفين سعوديين والكتب التي نُشِرت سواء داخل المملكة أو خارجها خلال الأربعة أعوام وأودعت فعليًا لدى إدارة الإيداع.