في 2256 صفحة.. مكتبة الملك فهد تُصدر "الببليوجرافية السعودية"

أصدرت مكتبة الملك فهد الوطنية مؤخرًا السجل السنوي للنتاج الفكري في المملكة "الببليوجرافية الوطنية السعودية" في 2256 صفحة، وبلغت عناوينه 8760 باللغة العربية، ويلقي الضوء على النتاج الفكري السعودي لمختلف المؤلفات التي تم إيداعها في المكتبة الوطنية، وتشتمل هذه الببليوجرافية على الكتب التي صدرت في السعودية لمؤلفين سعوديين والكتب التي نُشِرت سواء داخل المملكة أو خارجها خلال الأربعة أعوام وأودعت فعليًا لدى إدارة الإيداع.
وتضم الببليوجرافية ثلاثة كشافات، هي كشاف المؤلفين الذي يضم أسماء المؤلفين، وكشاف العناوين الذي اقتصر على ذكر عنوان الكتاب وكشاف الموضوعات.
وتعد الببليوجرافية الوطنية السعودية أشمل مرجع يصدر لتوثيق الإنتاج الفكري السعودي، وهدفًا رائدًا للمكتبة الوطنية تهدف من خلاله إلى توثيق الإبداع الفكري والأدبي وبجميع صنوفه، لتمكين الدارسين والمهتمين والمثقفين والعاملين في مجال المكتبات ومراكز التوثيق والبحث وغيرهم من الاطلاع على ما تم إنتاجه وإصداره للاستفادة منه.