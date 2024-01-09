تضمن بحثاً عن "الدور العسكري للمرأة البدوية".."الدارة" تصدر العدد الثاني من مجلتها بالإنجليزية

وانتقل العدد إلى بحث عنوانه "المكان في رواية زرياب لمقبول العلوي"، وهو بحث من تأليف الدكتور خالد السعراني ونهى المعتاز، وتبحث هذه الدراسة في أسلوب الروائي مقبول العلوي في تفاعله مع المكان في روايته زرياب، باعتبار المكان أحد أهم عناصر الرواية، ويبين مدى تأثير المكان في القارئ، وكيف يقوم بمهام متعددة ويمثل عدة قيم، وكان للمكان دور في صناعة الأحداث وتصوير بعض الرموز، كما تجيب الدراسة عن عدة أسئلة: فهي تتناول أنواع الأماكن التي تتكشف فيها أحداث الرواية، وماهية دور المكان في تشكيل الأحداث من بين أمور أخرى، وهل لبعض الأماكن أهمية أكثر من غيرها؟ وما أسباب ميل الروائي نحو بعض الأماكن دون غيرها؟ وتبحث الدراسة أيضًا في الطريقة التي يدعم بها المكان السرد أو يقلل من قيمته.