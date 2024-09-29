"روائع الأوركسترا السعودية" تتألق في لندن بمشاركة 100 مبدع سعودي.. تفاصيل "المحطة الرابعة"

ويعد هذا الحفل هو المحطة الرابعة لروائع الأوركسترا السعودية في العاصمة البريطانية لندن، بعد النجاحات التي حققتها في ثلاث محطات سابقة، كانت في كلٍ من باريس بقاعة دو شاتليه، وعلى المسرح الوطني بمكسيكو سيتي، وعلى مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكون بمدينة نيويورك، وتعتزم "روائع الأوركسترا السعودية" استمرارية تقديم العروض القادمة في عدة محاطات قادمة؛ وذلك بهدف تعريف المجتمع العالمي بروائع الموسيقى السعودية، وتعزيزًا للتبادل الثقافي الدولي لتحقيق مستهدفات هيئة الموسيقى.