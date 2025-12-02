في "شتاء إثراء".. الكورال الصيني يحيي أمسية موسيقية على المسرح الثقافي

وتُعدّ هذه الأمسية أول عرض رسمي للفرقة في المملكة، بعد مشاركاتها السابقة في أبرز المحافل الدولية، منها قمة مجموعة العشرين (G20) في هانغتشو، وافتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، لتقدم الآن في الظهران تجربة موسيقية تتجاوز الحدود.