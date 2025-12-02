في "شتاء إثراء".. الكورال الصيني يحيي أمسية موسيقية على المسرح الثقافي

في أول مشاركة من نوعها، يستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أمسية موسيقية استثنائية، تُحييها الفرقة الغنائية التابعة للمركز الوطني للفنون المسرحية الصينية، وذلك ضمن فعاليات "شتاء إثراء" في موسم الخبر، على مسرح المركز يوم 11 ديسمبر 2025م.
وتأتي هذه المشاركة بالتزامن مع العام الثقافي السعودي الصيني 2025، في إطار تعميق جسور التعاون الثقافي بين البلدين، حيث يضم الكورال نخبة من الأصوات الصينية بقيادة المديرة الإدارية والقائدة الموسيقية جياو مياو، وبحضور نائب رئيس المركز الوطني للفنون المسرحية "وانغ تشنغ".
وتُعدّ هذه الأمسية أول عرض رسمي للفرقة في المملكة، بعد مشاركاتها السابقة في أبرز المحافل الدولية، منها قمة مجموعة العشرين (G20) في هانغتشو، وافتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، لتقدم الآن في الظهران تجربة موسيقية تتجاوز الحدود.
من جانبها، قالت نورة الزامل، مديرة البرامج في "إثراء": "استضافة الكورال الصيني تمثل تلاقيًا ثقافيًا بين مؤسستين عالميتين، وتجسيدًا لقيمة الفن في بناء الحوار والإلهام".
وأوضح بول بييرن، رئيس وحدة الفنون الأدائية في "إثراء"، أن الأمسية تقدّم تجربة موسيقية مناسبة لجميع الأجيال، تُظهر كيف يتجاوز الفن الاختلافات الثقافية ويقرّب المسافات بين الشعوب.
من جهتها، أعربت جياو مياو عن فخرها بتقديم العرض لأول مرة في المملكة، قائلةً: "الموسيقى لغة عالمية تجمع الثقافات وتعزز التقارب الإنساني".
ويُقام الحفل بالتعاون الحصري مع "إثراء"، ضمن برنامج الفنون المسرحية لهذا الموسم، ويشمل مجموعة من الأعمال الغنائية الكلاسيكية، والأغاني الفلكلورية الصينية والغربية. ويُمكن للجمهور حضور الأمسية عبر حجز التذاكر من منصة المركز.
يُذكر أن المشاركة تأتي امتدادًا لجسور ثقافية سابقة بين البلدين، شملت: ليالي السينما السعودية في بكين 2024، مشاركة "إثراء" في معرض بكين الدولي للكتاب، وبرنامج "جسر إلى اللغة الصينية 2025".