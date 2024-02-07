برعاية أمير مكة.. "أدبي جدة" يدشن "ملتقى النص" الـ20 ويُكَرّم "المعطاني"

وشهد الحضور عملًا مسرحيًّا بمشاركة جمعية الثقافة والفنون بجدة، تلاه تقديم فيلم وثائقي عن المحتفى به والشخصية المكرّمة الدكتور عبدالله المعطاني، استعرض فيه مسيرته، ومراحل حياته، ومنجزاته؛ ليتم على إثر ذلك تكريمه من قِبَل النادي، وشمل التكريم أيضًا أعضاء اللجنة العلمية، لتختتم فعاليات حفل افتتاح الملتقى بكلمة المحتفى الدكتور عبدالله المعطاني شكر فيها القيادة الرشيدة التي أولته ثقة كبيرة إلى أن وصل إلى أعلى المناصب، وقدم شكره العميق للرجل الذي كان له تأثير في حياته وهو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتطرق لحرصه لحضور حفل التكريم لولا ظروفه الصحية.