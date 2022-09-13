"مسار الشربا الثقافي".. المملكة تشارك في الاجتماع الثالث لخبراء "العشرين"

وجاء "اجتماع إيطاليا" تحت شعار "الثقافة توحّد العالم" وتضمن إعلان روما على عدد من التوصيات منها: التشديد على أهمية تعزيز وحماية التراث الثقافي، الجوانب المتعلقة بالرقمنة في القطاع الثقافي، والاقتصاد الإبداعي كمحرك للنمو والاستدامة؛ لتبني بعد ذلك "إندونيسيا" على كل من شعار ومخرجات الاجتماع الأول في المملكة، والثاني في إيطاليا، ليشتمل على: بناء نهج ثقافي جديد ومستدام من خلال إيجاد حلول للتحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، الثقافة كنمط حياة مستدام، ومساواة الفرص للوصول إلى مزايا الاقتصاد الثقافي، وأهمية تعزيز وحماية التراث الثقافي، وذلك تحت شعار "الثقافة لحياة مستدامة".