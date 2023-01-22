تحت شعار "أول بيت".. "بينالي الدرعية" تُدشن بينالي الفنون الإسلامية 2023

ويُعد بينالي الفنون الإسلامية 2023، الذي يأتي تحت شعار "أول بيت"، ويستمر خلال الفترة من 23 يناير إلى 23 إبريل 2023 في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، منصة تعكس تجربة الحجّاج القادمين من حول العالم من خلال التأمّل في تنوّع التجربة الإسلامية، ويتضمن أعمال نحو 40 فنانًا، بمجموع أعمال يصل إلى ما يقارب 280 قطعة أثرية معارة من مؤسسات محلية ودولية، سيتم تقديمها من خلال تجربة حسيّة فريدة تهدف إلى زيادة الوعي وحثّ الزوّار على التأمّل في الشعائر التي توجّه الأفراد وتربط بعضهم ببعض وتولّد لديهم شعورًا بالانتماء الجماعي، إلى جانب ما يوفره من فرصٍ فريدة للتعلّم والبحث والتأمّل في هذا النوع من الفنون، بالإضافة إلى الحوارات الفنية القيّمة التي سيستضيفها.