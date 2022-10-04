صدور كتاب يوثِّق المجالس الثقافية السعودية بمعرض الرياض للكتاب

شهدت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، صدور كتاب جديد بعنوان "المجالس الثقافية في بلادنا في المملكة وخارجها" للباحث السعودي محمد القشعمي.
يأتي الكتاب الذي أصدرته دار الثلوثية للنشر، في 252 صفحة، موزعة على أربعة فصول؛ هي: بواكير المجالس الأدبية في المملكة، والمجالس الأدبية المحلية نماذج من مختلف مناطق المملكة، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يناقش تجربة الصالونات الثقافية في المملكة، والمجالس الأدبية والثقافية السعودية خارج المملكة.
وتناول الكاتب عددًا من المقالات المنشورة لبعض الكتاب عن المجالس والمنتديات في بلادنا، وما يدور في فلكها.
وتطرّق لمجالس السعوديين خارج المملكة في النجف ودمشق والعراق ومصر، مع ملحق لقصاصات الصحف القديمة، وأغلفة بعض الكتب التي تناولت هذا الموضوع بالبحث.