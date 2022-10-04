صدور كتاب يوثِّق المجالس الثقافية السعودية بمعرض الرياض للكتاب

يأتي الكتاب الذي أصدرته دار الثلوثية للنشر، في 252 صفحة، موزعة على أربعة فصول؛ هي: بواكير المجالس الأدبية في المملكة، والمجالس الأدبية المحلية نماذج من مختلف مناطق المملكة، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يناقش تجربة الصالونات الثقافية في المملكة، والمجالس الأدبية والثقافية السعودية خارج المملكة.