"نبض الحروف" معرض تشكيلي يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

وأوضحت الدكتورة هناء الشبلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذه الفعالية تأتي دعمًا لأهداف الجمعية في تمكين الفنانين التشكيليين، وتعزيز حضور اللغة العربية في الفنون البصرية، بما يتقاطع مع مستهدفات وزارة الثقافة، ويتسق مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الثقافة والفنون أحد مسارات التنمية الوطنية.