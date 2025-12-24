"نبض الحروف" معرض تشكيلي يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية، الذي صادف 18 ديسمبر 2025، نظّمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية فعالية ثقافية تؤكد مكانة اللغة العربية بوصفها ركيزة للهوية، ومصدرًا أصيلًا للإبداع الفني المرتبط بلغة القرآن الكريم.
وفي هذا الإطار، أقامت الجمعية، بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، معرضًا تشكيليًا بعنوان «نبض الحروف»، استلهم الحرف العربي بوصفه عنصرًا جماليًا وبصريًا يربط بين التراث الفني العريق والرؤى التشكيلية المعاصرة، وضم المعرض 40 لوحة فنية.
وأوضحت الدكتورة هناء الشبلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذه الفعالية تأتي دعمًا لأهداف الجمعية في تمكين الفنانين التشكيليين، وتعزيز حضور اللغة العربية في الفنون البصرية، بما يتقاطع مع مستهدفات وزارة الثقافة، ويتسق مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الثقافة والفنون أحد مسارات التنمية الوطنية.
وافتُتح المعرض من قبل سعادة الدكتور بندر المبارك، المدير العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة، نيابةً عن معالي المشرف العام الأستاذ فيصل بن معمر، وبمشاركة ضيوف شرف من القامات الفنية، وهم الخطاط ناصر الميمون، والفنان ناصر الموسى، والخطاط محمد العجلان.
وأعرب مجلس إدارة الجمعية عن شكرهم لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة على استضافتها للفعالية، وامتنانهم لجميع الفنانين والفنانات المشاركين، وللجنة المنظمة للمعرض.
وفي ختام الفعالية، جرى تقديم درع تذكاري لسعادة الدكتور بندر المبارك، المدير العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة.