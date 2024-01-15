"التراث الثقافي المغمور بالمياه".. مؤتمر علمي في جدة

أطلقت هيئة التراث اليوم، أعمال "المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه"، الهادف لمناقشة المشاريع البحثية، وتسليط الضوء على معالم التراث الثقافي المغمور بالمياه، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، وبمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء والمهتمين في مجالات علوم الآثار والتراث من 14 دولة حول العالم؛ وذلك بفندق الإنتركونتيننتال بمحافظة جدة.