"العمري" و"العبادي" يبدعان في الأمسية الشعرية لجماعة فرقد بـ"أدبي الطائف"

وفي ختام الأمسية تداخل رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عطا الله الجعيد، بكلمة ترحيبية، استرجع فيها ذكرياته مع الشاعر صالح العمري في مسابقة المساجلات الشعرية التي أُقيمت في إحدى دورات سوق عكاظ، ثم قام بمشاركة الدكتور عائض الزهراني بتكريم الشاعرين، ومديرة الأمسية، والتُقطت الصور التذكارية معهم.