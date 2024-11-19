"العمري" و"العبادي" يبدعان في الأمسية الشعرية لجماعة فرقد بـ"أدبي الطائف"

أقام النادي الأدبي الثقافي بالطائف، بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية بالنادي بمقره بالفيصلية، أمسية شعرية للشاعرين صالح العمري وأحمد العبادي.
وبدأت مديرة الأمسية مروة بصير بالتعريف بالضيفين، وذكر سيرتَيْهما الذاتيتَيْن، والأدبيتَيْن والإبداعيتَيْن، ومنحت لكل منهما ثلاث جولات لقراءة النصوص الشعرية التي استهلها الشاعر الدكتور أحمد العبادي بقراءة عدد من النصوص الجميلة، منها قوله:
لا تَسَلْني عن جَديدي
من ترانيمِ قصيدي
فـيبوحُ الحرفُ عني
يشتكي منكَ الغياب
هـا أنا راضٍ وصابر
ما مللتُ اليومَ قيدي
فـسوارُ الحبِّ قيدٌ
راقَ للنفسِ وطاب
فيما ألقى الشاعر صالح العمري عددًا من النصوص الإبداعية المتنوعة والمتميزة.. ومما قاله:
حرر صباحكَ حتى تطلقِ البصرا
وعاندِ الليلَ واركب للعُلا قمرا
ولا تقلْ قدري بالقيدِ قيّدني
فالله أنزلنا كي نصنعَ القدرا
فاركبْ جوادًا لهُ في الريحِ قصتُهُ
واتركْ على المجد من آثارهِ أثرا
ثم فتحت مديرة الأمسية المجال لمداخلات وتعليقات الحضور، وتداخل كل من الدكتور أحمد الهلالي، والشاعر غسان نيازي.
وفي ختام الأمسية تداخل رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عطا الله الجعيد، بكلمة ترحيبية، استرجع فيها ذكرياته مع الشاعر صالح العمري في مسابقة المساجلات الشعرية التي أُقيمت في إحدى دورات سوق عكاظ، ثم قام بمشاركة الدكتور عائض الزهراني بتكريم الشاعرين، ومديرة الأمسية، والتُقطت الصور التذكارية معهم.