"الملكي للفنون التقليدية" يقيم فعالية "ليالي هوية حية" بالتعاون مع هيئة المسرح

يقيم المعهد الملكي للفنون التقليدية بالرياض، فعالية "ليالي هوية حية" انطلاقًا من أهمية موروثنا العتيق، وإيمانًا بالقيمة التي تحملها الفنون التقليدية والتراث السعودي؛ حيث تستضيف الفعالية خلال الفترة من 20 وحتى 24 رمضان، مجموعةً من الفقرات التي تحيي الفنون، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للفنون خلال موسم رمضان.
وتفصيلًا: تأتي الفعاليات في "ليالي هوية حية" المقامة في عود سكوير، حي السفارات، متنوعةً بهدف إحياء الفنون التقليدية والتعريف بها؛ حيث يبدأ الزائر رحلته في الاستمتاع بمسرحية "تمثيلية دولة شوال الأضحى" المقامة بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية؛ حيث تتحدّث عن لعبة القيس الشهيرة، وتتقمّص فيها النساء أدوارًا مختلفة في أجواء شعبية مع العروض المتعلّقة بالفنون التقليدية.
ويستمع الزائر لقصص الراوي في جلسةٍ شعبيةٍ مُثرية، وبعدها يشاهد أداء مجموعة من الحرفيين في عروض فنية حية تحت عنوان "من جيل إلى جيل"، ويهدف من خلالها إلى التأكيد على جهود المعهد في تناقل الفنون بشكلها الأصيل، وجعلها هوية حية بين الأجيال، ثم يختتم الزائر رحلته في المعرض الذي يستعرض أبرز أعمال طلاب المعهد المميزة.
يذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليدية يسعى إلى إبراز الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية والترويج لها، ويعمل على رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محليًّا ودوليًّا، ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها، إضافة إلى تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.