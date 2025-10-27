قصة النفط من منظورٍ إنساني .. هيئة المتاحف تُعلن استعدادها لافتتاح "متحف الذهب الأسود"

وأشار المشاركون إلى أن وزارة الثقافة ممثلةً بهيئة المتاحف، تستعد خلال الفترة القادمة لافتتاح متحف الذهب الأسود، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا في عرض قصة النفط من منظورٍ إنسانيّ يبرز علاقته وتأثيره في حياة الإنسان، مؤكدين أن مادة البترول تمثل ركيزة أساسية في تطور الحياة وجودتها، وأسهمت في نهضة العالم الحديث وتقدمه، مؤكدين في الوقت ذاته على الدور الذي يؤديه المتحف في توثيق تاريخ النفط، وبيان تأثيراته الاقتصادية والبيئية على الإنسان، وكذلك دور "متحف الذهب الأسود" الذي يقدّم تجربة فريدة تسلط الضوء على الثورة الصناعية الثانية في العصر الحديث، بفكرة غنية وناضجة تجمع بين الجمال والمعرفة من خلال معروضات فنية معاصرة تعكس علاقة الإنسان بالنفط، من خلال سرد فني متكامل في معرضٍ مؤقت داخل المتحف، حيث ينتقل بالزائر إلى مراحل اكتشاف النفط وتطوره، وعلاقته بحياة الإنسان، ودوره في تحسين جودة الحياة، بما يمنحه تجربة معرفية تمكّنه من استشراف أهمية النفط، وتأثيره المستقبلي.