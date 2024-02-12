مجللة ومرقوق ومليحية.. "أطباق تبوك الشعبية والشتاء".. أسرار السمن واللحم والمكسرات

ولعل من أبرز الأطباق التي تتسيّد مائدة أهالي تبوك خلال فصل الشتاء ما ذكره لوكالة الأنباء السعودية رئيس نادي الطهاة لهواية الطهي بالمنطقة فيصل العمري، أن طبق "المجللة" أو "الخميعا" يأتي في مقدمة الأطباق، وهو عبارة عن عجينة من "البر" تعد على الصاج، وعند نضج الخبز يقطع ويضاف إليه السمن البري أو زيت الزيتون، ويوضع عليه الحليب والعسل حسب الرغبة، مشيراً إلى وجود عديدٍ من المأكولات الشعبية التي تتميز بمذاق خاص، خصوصاً في فصل الشتاء ومنها طبق المرقوق، الذي يتكون من طهي اللحم والخضار وعند اقتراب استوائها تضاف قطع من العجينة إلى أن تتمازج مع بعضها؛ إضافة إلى طبق المليحية الذي يتكون من اللحم والأرز ومريس الأقط "البقل" بعد مزجه باللبن الرائب مع السمن البري ويقدم بعد تشريبه بالمرق وتزيينه بالمكسرات مثل اللوز والكاجو المحمص وبأوراق البقدونس.