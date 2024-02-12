مجللة ومرقوق ومليحية.. "أطباق تبوك الشعبية والشتاء".. أسرار السمن واللحم والمكسرات

تختلف وتتنوّع المأكولات في المملكة من منطقة إلى أخرى بسبب العادات والتقاليد الخاصة بكل منطقة وإرثها الثقافي، الذي يميزها عن غيرها، وتتنوّع أيضاً، بحسب الموقع الجغرافي وطبيعة الحياة والتضاريس والمناخ ونوعية النباتات المزروعة في كل منطقة، مما يجعل المطبخ السعودي غنياً بأشهى المأكولات.
ومع حلول فصل الشتاء يبرز عديد من الأطباق الشعبية على موائد أهالي منطقة تبوك، التي تمد الجسم بالطاقة وتزيد من حيويته ونشاطه أثناء برودة الطقس حاملة الفوائد الغذائية الكبيرة ومحافظة على صحة البدن.
ولعل من أبرز الأطباق التي تتسيّد مائدة أهالي تبوك خلال فصل الشتاء ما ذكره لوكالة الأنباء السعودية رئيس نادي الطهاة لهواية الطهي بالمنطقة فيصل العمري، أن طبق "المجللة" أو "الخميعا" يأتي في مقدمة الأطباق، وهو عبارة عن عجينة من "البر" تعد على الصاج، وعند نضج الخبز يقطع ويضاف إليه السمن البري أو زيت الزيتون، ويوضع عليه الحليب والعسل حسب الرغبة، مشيراً إلى وجود عديدٍ من المأكولات الشعبية التي تتميز بمذاق خاص، خصوصاً في فصل الشتاء ومنها طبق المرقوق، الذي يتكون من طهي اللحم والخضار وعند اقتراب استوائها تضاف قطع من العجينة إلى أن تتمازج مع بعضها؛ إضافة إلى طبق المليحية الذي يتكون من اللحم والأرز ومريس الأقط "البقل" بعد مزجه باللبن الرائب مع السمن البري ويقدم بعد تشريبه بالمرق وتزيينه بالمكسرات مثل اللوز والكاجو المحمص وبأوراق البقدونس.
ولفت "العمري"، النظر إلى وجود طبقي السليق وهو عبارة عن سلق اللحم حد الاستواء ثم يصفى المرق ويضاف إليه الرز حتى النضج، ثم يضاف إليه الحليب والسمن حتى يتجانس ثم يقدم، وطبق الجريش المكوّن من حمس اللحم مع البصل والثوم ثم يضاف الجريش لمدة ساعتين على نار هادئة مع مراعاة التقليب كل ربع ساعة، مؤكداً أهمية المحافظة على التراث والموروث الشعبي السعودي وحمايته، والحرص على غرس قيمه لدى شباب وفتيات الوطن، داعياً جميع هواة الطبخ من الجنسين إلى الانضمام للنادي كونه مسجلاً بمنصة "هاوي" لإبراز مواهبهم في فنون الطبخ.