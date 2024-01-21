أُسس لإبراز فنونهم وإبداعاتهم.. اختتام معرض خالد التشكيلي لذوي الإعاقة "بريشتي أتحدى إعاقتي 3"

اختتمت فعاليات معرض خالد التشكيلي لذوي الإعاقة "بريشتي أتحدى إعاقتي 3"، والذي أقامته جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة بصالة جاليري الفن النقي.
واستمر المعرض ثلاثة أيام ولاقى نجاحاً باهراً وحضوراً مميزاً وإقبالاً كبيراً من الحضور والمهتمين وإعجاباً وامتناناً للقائمين عليه، وخاصةً جواهر بنت محمد بن صالح سلطان، الرئيس العام للجائزة وفريق العمل.
وعبرت الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح عن سعادتها بزيارة المعرض، وقالت: يظل اسم خالد بن محمد بن صالح -رحمه الله - مرتبطاً بالبذل والسخاء والعطاء وتظل روحه الطيبة مشعةً في معرض خالد التشكيلي لذوي الإعاقة "بريشتي أتحدى إعاقتي 3 ".
أضافت أنه أسس لغاية نبيلة لعرض فنون وإبداعات ذوي الإعاقة ليتذوق زائرو المعرض نماذج من تلك الفنون التي أنتجتها أناملهم وجسدتها في لوحات فنية عرضت بطريقة فنية رائعة تنم عن حرص وذائقة القائمين على تنظيم المعرض، ودعم ذوي الإعاقة وإبراز الإبداع والتميز لديهم، فبارك الله جهودهم وجزاهم خير الجزاء، وأخص الأخت الغالية جواهر بنت محمد بن سلطان رئيسة جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة.
وقال المحامي عيد العتيبي: سررت كثيراً بزيارة المعرض وراقت لي الأعمال المعروضة فكانت متنوعة في الأفكار والأداء، ولكنها تنم عن ذوق رفيع، وتبين للجميع أن الإعاقة لم تعد مشكلة، وأن ذوي الإعاقة مبدعون، واقتنيت عدداً من اللوحات لتشجيعهم، ووفق الله القائمين على المعرض، ورحم الله الشيخ خالد بن محمد بن صالح ووالديه وأسكنهم الجنة.
كذلك قال معيض عبدالله القحطاني المشرف التربوي - فئات خاصة -: هذا المعرض من أجمل المعارض التي زرتها فهو جهود شخصية من ذوي الإعاقة وهم مبدعون، أفتخر أنني رأيت هذا النجاح، وسأعمل على تكريمهم لتحفيزهم، وأشكر جائزة الشيخ محمد بن صالح على هذه المبادرة الرائعة والهادفة وأتمنى لهم الاستمرارية والتوفيق.
كما أعرب الدكتور محمد العلي مدير الاستثمار بجامعة الملك سعود عن سعادته بزيارة المعرض فقال: إن المعرض مبادرة جميلة من القائمين على الجائزة الهادفة التي تدعم الفئات الخاصة في التربية الخاصة وتعمل على دمجهم بالمجتمع وترفع من مهاراتهم وتدعمهم نفسياً واجتماعياً، جميلٌ كل ما شاهدت ،وأبارك للقائمين على المعرض والمشاركين فيه وذويهم وأخص بالشكر جواهر بنت محمد بن صالح بن سلطان والدعاء لوالديها وأخيها بالرحمة والمغفرة.
بينما قالت الفنانة التشكيلية بارعة الشاويش: المعرض أكثر من رائع، وإن هؤلاء المبدعين يستحقون عرض أعمالهم حيث تحفزهم وتجعلهم أكثر عطاءً وأكثر إبداعاً، نشكر القائمين على إبراز مواهب هؤلاء المبدعين وجزاهم الله خير الجزاء.
وقال الفنان التشكيلي أحمد البديدي: المعرض مبادرة رائعة وجوهرها الاهتمام بذوي الإعاقة وإبراز مواهبهم بإحساس نادر بكل حماس وكل قوة وجعلهم فعالين بالمجتمع وعلى المجتمع أن يقف معهم ويشجعهم ليسيروا إلى الأمام دون خوف. وأدعو بالرحمة للشيخ محمد بن صالح بن سلطان على دعمه لذوي الإعاقة في حياته لأن هذا الدعم وضع بصمة في قلوب جميع المعاقين فكافئوه بالدعاء له بالرحمة، كما أشكر جواهر السلطان على الاستمرارية بما قام به والدها - رحمه الله - ، ولكل القائمين والمشاركين بالمعرض ألف تحية.
تجدر الإشارة إلى أن المعرض ضم أكثر من 220 لوحة وتم بيع 90 % منها لصالح المشاركين والمشاركات، بينما الجائزة قامت بدور الوسيط في البيع بكل شفافية ومصداقية.