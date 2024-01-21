أُسس لإبراز فنونهم وإبداعاتهم.. اختتام معرض خالد التشكيلي لذوي الإعاقة "بريشتي أتحدى إعاقتي 3"

وقال الفنان التشكيلي أحمد البديدي: المعرض مبادرة رائعة وجوهرها الاهتمام بذوي الإعاقة وإبراز مواهبهم بإحساس نادر بكل حماس وكل قوة وجعلهم فعالين بالمجتمع وعلى المجتمع أن يقف معهم ويشجعهم ليسيروا إلى الأمام دون خوف. وأدعو بالرحمة للشيخ محمد بن صالح بن سلطان على دعمه لذوي الإعاقة في حياته لأن هذا الدعم وضع بصمة في قلوب جميع المعاقين فكافئوه بالدعاء له بالرحمة، كما أشكر جواهر السلطان على الاستمرارية بما قام به والدها - رحمه الله - ، ولكل القائمين والمشاركين بالمعرض ألف تحية.