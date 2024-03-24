"مانجا للإنتاج" تكشف عن بوستر الأنمي السعودي "أساطير في قادم الزمان 2"

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لمانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري: "نعتز بهذا الاهتمام والتقدير من الجمهور الياباني والعالمي والشركات في قطاعات المحتوى بتجربة مانجا للإنتاج الريادية في إيصال الأعمال والإبداع السعودي إلى الأسواق الدولية وبناء شراكات ناجحة في مجالات الإنتاج المشترك وتوزيع وترخيص المحتوى ونشر الألعاب خاصة مع الحراك التنموي والنمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة مما يخلق فرصاً هائلة في السعودية للشركات اليابانية والعالمية".