بينها لقاءٌ مصاحبٌ لمعرض الهجرة.. المتحف الوطني يكشف عن فعالياته في ديسمبر

ويهدف المتحف الوطني السعودي من خلال هذه الفعاليات إلى مواكبة معرض الهجرة على خُطى الرسول -صلى الله عليه وسلم-، مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف يوم 18 من شهر ديسمبر في كل عام؛ ليمزج بين لغة القرآن وهجرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- التي وُلِدت منها أمةٌ تضم اليوم ما يصل إلى مليارَي مسلم، إضافةً إلى الاحتفاء بالشعر العربي، وتنوّع أغراضه، ودوره الحضاري، ومحوريّته في الثقافة العربية، والتأمل في مشاعر الإنسان وتنوّعها؛ لتكريس مكانة الشعر العربي بوصفهِ عنصراً ثقافياً أصيلاً في الثقافة السعودية والعربية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يقدّمها المتحف الوطني السعودي؛ لتوفير محتوى متحفي ثقافي جذّاب؛ وإيجاد تجربة متحفية متكاملة تُغذي ذائقة الزائر، وتُناسب مختلف الشرائح العُمرية.