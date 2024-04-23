لتنمية المواهب وتمكين المرأة.. معهد "مارانجوني" العالمي للأزياء يفتتح معهدًا للتدريب بالرياض

وستتضمّن الخدمات الأكاديمية أيضًا مجموعة من الدورات التدريبية التي تلبي احتياجات كل من المهنيين الطموحين والمحترفين الذين يتطلّعون إلى تعزيز مهاراتهم في مجالات أعمال الأزياء والتسويق الرقمي وإدارة المنتجات والتقنيات الناشئة، ويعدّ النجاح الباهر لدورات Digital Fashion و CLO3D، التي تمّ تقديمها لمصممين سعوديين بالشراكة مع هيئة الأزياء على طريقة التعلم عن بُعد خلال السنتين الماضيتين، دليلًا على جاهزية السوق السعودي لهذا النوع من المسارات التعليمية.