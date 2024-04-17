عبر سلسلة قصصية في "أنتمي".. "الدارة" تروي للأطفال حياة الآباء والأجداد

شرعت دارة الملك عبدالعزيز بإنتاج سلسلة كرتونية جديدة ومميزة بعنوان "عريب ورحلة الخاتم العجيب" على موقع "أنتمي"، الهادف إلى تعريف الأجيال الناشئة واليافعين بالعمق التاريخي والثقافي والجغرافي للمملكة، ضمن قسم قصصي جديد يحمل عنوان "مواسمنا".
وتتناول السلسلة الكرتونية والتثقيفية التي تأتي إحياءً لقيم شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك من خلال شخصية لفتاة صغيرة تُدعى "عريب"، التي تنطلق في رحلة مشوّقة عبر الزمن باستخدام خاتم عجيب أهدته لها جدتها، لتجيب عن تساؤلاتها وتستكشف كيف كان الآباء والأجداد يعيشون في تلك الأيام الفارقة.
وتأتي هذه السلسلة كجزء من مبادرات دارة الملك عبدالعزيز لتثقيف الأطفال وترسيخ القيم والتقاليد الإسلامية والعربية في نفوسهم، وهي متاحة للمشاهدة على موقع "أنتمي"، ضمن القسم الجديد "مواسمنا"، الذي سيعرض مجموعات قصصية للأطفال بطريقة الرسوم المتحركة في المواسم المختلفة، مثل موسم الحج وعيد الأضحى وغيرها؛ وتعد فرصة مميزة للأطفال لاكتشاف تراثهم وثقافتهم بطريقة مسلية ومفيدة، وتشكل إضافة قيمة لمحتوى الموقع التربوي الذي يهتم بتنمية قدرات الأطفال وتوجيههم نحو الخير والإيجابية.
ويمكن مشاهدة السلسلة كاملة على موقع أنتمي الإلكتروني: www.antame.org.