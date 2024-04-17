عبر سلسلة قصصية في "أنتمي".. "الدارة" تروي للأطفال حياة الآباء والأجداد

وتأتي هذه السلسلة كجزء من مبادرات دارة الملك عبدالعزيز لتثقيف الأطفال وترسيخ القيم والتقاليد الإسلامية والعربية في نفوسهم، وهي متاحة للمشاهدة على موقع "أنتمي"، ضمن القسم الجديد "مواسمنا"، الذي سيعرض مجموعات قصصية للأطفال بطريقة الرسوم المتحركة في المواسم المختلفة، مثل موسم الحج وعيد الأضحى وغيرها؛ وتعد فرصة مميزة للأطفال لاكتشاف تراثهم وثقافتهم بطريقة مسلية ومفيدة، وتشكل إضافة قيمة لمحتوى الموقع التربوي الذي يهتم بتنمية قدرات الأطفال وتوجيههم نحو الخير والإيجابية.