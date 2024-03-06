"الثقافة" تعقد ورشة حول مشروع الإطار التنظيمي للمهن الثقافية

وتطرقت الورشة لعددٍ من المحاور، من أبرزها التعريف بالمشروع ومراحله، ودراسة الملاحظات والصعوبات والتحديات التنظيمية المتعلقة بممارسة المهن الثقافية والقطاع الثقافي، والإجراءات والمتطلبات غير التنظيمية المقترحة لمعالجة صعوبات مزاولة المهن في القطاع الثقافي، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الحالية المتعلقة بالممارسين للمهن الثقافية والجمعيات، وحدود التنظيم المناسب للمهن الثقافية من وجهة نظر الممارسين والجمعيات.