ملتقى القراءة بمركز السديري الثقافي يناقش كتاب "بحوث في آثار منطقة الجوف"

واستعرض المؤلف خلال الندوة- التي أدارها الإعلامي محمد بن هليل الرويلي- فصول الكتاب الذي تناول التاريخ الاجتماعي لمنطقة الجوف وتميزها بتراثها الحضاري الذي يعود لآلاف السنين، حيث تقف الآثار شاهداً على هذا التراث العريق والماضي التليد عبر مختلف الحقب الزمنية، وتحتضن العديد من المواقع الأثرية المهمة، التي تجسد الموروث الحضاري والثقافي لإنسان الجزيرة العربية منذ مراحل موغلة في القدم.