ملتقى القراءة بمركز السديري الثقافي يناقش كتاب "بحوث في آثار منطقة الجوف"

عقد ملتقى القراءة في مركز عبدالرحمن السديري بالجوف لقاء مناقشة كتاب: (بحوث في آثار منطقة الجوف) للدكتور خليل بن إبراهيم المعيقل، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها ملتقى القراءة لمناقشة المؤلفات الأدبية والثقافية بحضور نخبة من القراء والمثقفين والمهتمين بالمنطقة.
واستعرض المؤلف خلال الندوة- التي أدارها الإعلامي محمد بن هليل الرويلي- فصول الكتاب الذي تناول التاريخ الاجتماعي لمنطقة الجوف وتميزها بتراثها الحضاري الذي يعود لآلاف السنين، حيث تقف الآثار شاهداً على هذا التراث العريق والماضي التليد عبر مختلف الحقب الزمنية، وتحتضن العديد من المواقع الأثرية المهمة، التي تجسد الموروث الحضاري والثقافي لإنسان الجزيرة العربية منذ مراحل موغلة في القدم.
وتحدث الدكتور المعيقل عن أهمية وتميز موقع الشويحطية فهو أقدم مواقع الاستيطان البشري على مستوى العالم وتعود القطع الحجرية المكتشفة بالموقع حتى الآن لعصر الأولد وان الذي يتجاوز تاريخه المليون عام.
كما تناول المؤلف التعريف بإبراز آثار وتراث المنطقة ما يساهم في التسويق للمنطقة سياحياً لأهميته التاريخية والتراثية ولتكامله السياحي، ومقوماتها والميز النسبية لها وتاريخ المنطقة وآثارها وتراثها بشكل علمي وحيوي.