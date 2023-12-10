بشعار "العودة إلى الأمام".. "جدة التاريخية" يدشن فعاليّات "بلد الفن"

دشن برنامج جدة التاريخية فعاليّات "بلد الفن"، في الفترة من السابع من ديسمبر2023 حتى التاسع من مارس 2024، تحت شعار "العودة إلى الأمام "تحت شعار "العودة إلى الأمام"، ويهدف من خلالها إلى إحياء الأهمية التاريخية لجدة البلد، وذلك بتنظيم من مؤسسة أثر الأهلية وبمشاركة كلٍ من المعهد الملكي للفنون التقليدية، وزاوية 97، وصوت البلد وشركاء البلد من مؤسسات وشركات ومحال تجارية، وذلك في إطار التعاون بينهم؛ لتعزيز الاقتصاد المحلي للبلد وجعلها واجهة سياحية ثقافية اقتصادية.