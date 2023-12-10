بشعار "العودة إلى الأمام".. "جدة التاريخية" يدشن فعاليّات "بلد الفن"

دشن برنامج جدة التاريخية فعاليّات "بلد الفن"، في الفترة من السابع من ديسمبر2023 حتى التاسع من مارس 2024، تحت شعار "العودة إلى الأمام "تحت شعار "العودة إلى الأمام"، ويهدف من خلالها إلى إحياء الأهمية التاريخية لجدة البلد، وذلك بتنظيم من مؤسسة أثر الأهلية وبمشاركة كلٍ من المعهد الملكي للفنون التقليدية، وزاوية 97، وصوت البلد وشركاء البلد من مؤسسات وشركات ومحال تجارية، وذلك في إطار التعاون بينهم؛ لتعزيز الاقتصاد المحلي للبلد وجعلها واجهة سياحية ثقافية اقتصادية.
ويسعى "بلد الفن" من خلال اللغة العالمية للفن، إلى تعزيز المشهد الثقافي للمملكة، وتقديم تجارب حسيّة فريدة. كما تهدف إلى زيادة الوعي وحثّ الزوّار على زيارة جدة التاريخية، من خلال تقديم أشكال الفنون؛ إذ سيقدم "بلد الفن" أربـعة مـعارض فـنية، وبـرامـج مـوسـيقية وعـروضًا مسـرحـية مـتنوعـة، إضـافـة إلـى مـجموعة مــن المــطاعــم المحــلية المــتألــقة، والــزيــارات المــدرســية لإثــراء الــطلبة بــالمــحتوى الــفني.
وقال عـــبدالـــعزيـــز إبـــراهـــيم الـــعيسى المشرف العـــام على برنامج جـــدة الـــتاريـــخية، إن هـــذا الـــتدشـــين الـــطموح لـ "بلد الفن" يهـــدف إلـــى تعزيز التفاعل الثقافي في جدة التاريخية، ويجـــعل من المنطقة وجـــهة ثـــقافـــية وبـــيتًا إبـــداعـــيًا كـــبيرًا، لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصدًا لروّاد الأعمال. وذلـك ضـمن سـعي بـرنـامـج جـدة الـتاريـخية إلـى المساهمة في تـحقيق أهـداف رؤيـة المـملكة 2030.
فيما أوضح حمزة صيرفي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أثر الأهلية، أن "بـــلد الـــفن" تـــأتـــي فـــي قـــلب أهـــداف المـؤسـسة فـي تـعزيـز دور الـفن فـي المـجتمع، والـعمل مـع شـركـائـها على خلق بـرامـج مسـتدامـة لـدعـم الـفنانـين، ودعم المسيرة الفنية للمملكة العربية السعودية.