منازل قرى بني مالك وثقيف.. كيف أسهم تنوّع مهن الأهالي في اختلاف طريقة البناء؟

وأدى تعدُّد المهن والأنشطة للأهالي إلى اختلاف كبير في طريقة بناء منازلهم، حيث يبني الأب المنزل داخلياً بما يخدم مهنته بشكل كبير، ويخصص المزارع في بيته غرفاً لمهنته، منها مسطحات في أعلى المنزل تستخدم لتجفيف أنواع الحبوب أو الثمار أو غرف أخرى لتخزين المؤونة استعداداً للمواسم الزراعية والحصاد، ويضاف إلى المنزل درج داخلي يربط العليّة بما يسمّى أو ما يُعرف بـالسِّفل وهو مكان تحت البيوت القديمة له أكثر من مدخل؛ وغالباً ما يستخدم لتخزين محتويات المنزل في فصل الصيف، وفي الشتاء تساق إليه الماشية وتحتمي فيه من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.