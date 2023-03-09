"الشادي" يفتتح معرض "لوحة لم تكتمل" بصالة عبدالحليم رضوي بجمعية جدة للثقافة والفنون

افتتح الشاعر الدكتور صالح الشادي رئيس الهيئة الاستشارية بجمعية الثقافة والفنون بجدة، معرض "لوحة لم تكتمل" بصالة الفنان الراحل عبدالحليم رضوي، بحضور محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، ومستشار الجمعية الفوتوغرافي خالد خضر، والدكتور طلال أدهم، ونخبة من الفنانين التشكيليين والإعلاميين.
وشارك في المعرض مجموعة من الفنانين التشكيليين بجدة، بقيادة عمر المرزوقي وإسماعيل العمري، وبلغ عدد المشاركين 47 فنانًا وفنانةً، تنوعت أعمالهم ما بين الرسم والتطريز والحرف اليدوية، ونال المعرض إعجاب جميع الحضور والزوار، ويستمر لمدة 3 أيام.
جدير بالذكر أن المعرض تنوعت فقراته ما بين فقرات موسيقية وعزف منفرد على مختلف الآلات الموسيقية، وأيضًا فقرة الرسم المباشر.
وتميّز المعرض بفكرته الجديدة "لوحة لم تكتمل"؛ حيث إن جميع الأعمال المعروضة لم تكتمل لإبراز نقاط مُعينة وإيصال رسالة للمجتمع أن "الجمال لا يعني الكمال".
وأوضح محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة أن المعرض يعبر عن تطلعات جميع المشاركين ورؤيتهم ومدى إبداعهم، وأكد أن المشاركة في صالة عبدالحليم رضوي أول رائد للفنون التشكيلية في المملكة العربية السعودية تؤكد اهتمام الجمعية بالمواهب المبدعة.
وأضاف أن الجمعية ستظل داعمًا ورافدًا لجميع المبدعين، موجهًا شكره للدكتور صالح الشادي على دعمه للمناشط والفعاليات الثقافية.