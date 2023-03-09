"الشادي" يفتتح معرض "لوحة لم تكتمل" بصالة عبدالحليم رضوي بجمعية جدة للثقافة والفنون

وشارك في المعرض مجموعة من الفنانين التشكيليين بجدة، بقيادة عمر المرزوقي وإسماعيل العمري، وبلغ عدد المشاركين 47 فنانًا وفنانةً، تنوعت أعمالهم ما بين الرسم والتطريز والحرف اليدوية، ونال المعرض إعجاب جميع الحضور والزوار، ويستمر لمدة 3 أيام.