"جولات المملكة".. أداءات حركية وأنغام على أعمدة الاقتصاد الإبداعي

انطلقت الجولات في شهر مايو الماضي، ويشارك فيها عدد من النجوم السعوديين والعرب عبر حزمة من العروض المسرحية والغنائية، التي أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة منصة عالمية للثقافة وحاضنة للموهبة والإبداع، واجتذاب السياح، ورفع الذوق الفني لدى الجمهور، الذي شهد العديد من العروض المسرحية والغنائية التي شهدت إقبالاً منقطع النظير من جميع الجنسيات الخليجية والعربية والعالمية، وشجعت على زيادة فترات الإقامات الفندقية والحركة السياحية بشكل عام، ودعمت محركات تجارة البيع بالتجزئة والمطاعم، وجميع الأماكن السياحية الأخرى.