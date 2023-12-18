احتفاءً بيوم اللغة العربية.. "الثقافة" تطلق "لغة الشعر والفنون" في ساحة الكندي

وتقدم الفعالية في ثلاث مناطق رئيسية أنشطةً وتفعيلات ثقافية يتجلى فيها الغنى التراثي للثقافة العربية، معززةً من فهمها والاعتزاز بها عبر الشعر والقصائد المغناة، وإبرازها من الجانب الفني. وتجمع أولى مناطقه "حرف وقصيدة" بين التجربة والفن التي استمتع فيها الزائر بأجواء شاعرية، ومعزوفات موسيقية على هيئة الحروف العربية، وتضم أربعة أقسام فرعية تبدأ بـ"شطر" الذي يأخذ الزوار في رحلة بين عصور الشعر، مستعرضًا المعلقات الشعرية على قواعد خشبية مخطوطة بجماليات الشعر، وبداخلها بلاستيك حراري (أكريليك) مضيء يحتوي على عدة قصائد، وقسم "ثمان وعشرون حرفًا" التي تجسد حروف اللغة العربية في أشكال هندسية إبداعية، وبأسلوب مبتكر ليمر من تحتها الزائر مستمعًا إلى قصائد مختلفة بحسب الحروف العربية، وينتقل منه إلى قسم "اللغة العربية في العالم" المتضمن شاشات صغيرة تحتوي على عرض مرئي يوضح كيفية نطق الكلمات العربية في أكثر من دولة، وبعده "المخطوطات المضيئة" الموزعة في قسم كامل بمنظر جمالي إبداعي، ومنه إلى قسم "قصائد مغناة" الذي يمزج الأدب والموسيقى بمشاركة فنان يعزف على أنواع الخطوط العربية؛ لخلق تجربة فريدة وعميقة، بالإضافة إلى استمتاع الزائر بجلسات مريحة تخلق ذكرى تلامس الوجدان، وتفتح آفاقًا جديدة.