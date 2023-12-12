"الموسيقى" تحتفي باليوم العالمي للغة العربية في مقر الأمم المتحدة.. ديسمبر المقبل

تحتفي هيئة الموسيقى خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حضور اللغة العربية عالميًا عبر بوابة الموسيقى، وتقديمها بصفتها إحدى اللغات العالمية المنفتحة على مختلف اللغات والثقافات العالمية.