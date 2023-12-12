"الموسيقى" تحتفي باليوم العالمي للغة العربية في مقر الأمم المتحدة.. ديسمبر المقبل

تحتفي هيئة الموسيقى خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حضور اللغة العربية عالميًا عبر بوابة الموسيقى، وتقديمها بصفتها إحدى اللغات العالمية المنفتحة على مختلف اللغات والثقافات العالمية.
ويتضمن هذا الاحتفال إقامة حفل غنائي باللغة العربية الفصحى، إضافة إلى عروض موسيقية منوّعة تقدمها فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي؛ لإبراز ما تختزله اللغة العربية من أشعارٍ مغناة ممزوجة بموسيقى رائعة؛ لتُثري من خلالها ذائقة الحضور من مختلف الجنسيات، وتعرّفهم بجماليات الشعر العربي، وتُسلط الضوء على مكانة اللغة العربية وتعزز من وجودها عالميًا، إضافة إلى إبراز الثقافة الموسيقية السعودية وتميّزها، وتمكين المواهب الموسيقية المحلية من الحضور العالمي.
وتهدف هيئة الموسيقى من خلال هذا الاحتفاء إلى نشر اللغة العربية الفصحى، وتعريف المجتمع الدولي بارتباطها المميز بالموسيقى، والمحافظة على الإرث الثقافي والقيم الاجتماعية للمجتمع السعودي ونشرها عالميًا، وتشجيع المناخ الملائم للإبداع، وزيادة المحتوى السعودي، وخلق فرص عمل جديدة وواعدة للشباب السعودي.
كما يعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ هدفًا استراتيجيًا ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.