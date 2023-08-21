"الموسيقى" تعلن انتهاء الدورات التدريبية لـ"طروق السعودية" في عسير والباحة

أعلنت هيئة الموسيقى بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية ومركز الأرشيف الثقافي، عن الانتهاء من الدورات التدريبية لبرنامج "طروق السعودية" في كلٍّ من منطقتَي عسير والباحة، واللتَين تعتبران أولى محطات الدورات التدريبية التي ستجوب مختلف مناطق المملكة تزامناً مع عمليات الحصر والتوثيق التي ينفذها البرنامج.
يأتي ذلك استمراراً لجهوده في صون الموروث الموسيقي والأدائي الزاخر بالمملكة، والمتنوع باختلاف المناطق، وخصوصياتها الثقافية.
وأسفرت الدورات التدريبية عن تدريب ما يزيد على 160 متدرباً ومتدربة في كلٍّ من أبها والباحة من خلال أربعة مساراتٍ تدريبية وهي: كتابة المحتوى التوثيقي في الفنون الأدائية، والإنتاج الفني التوثيقي "صوتي ومرئي"، وحصر فنون الموسيقى والأداء، ومبادئ فنون الموسيقى والأداء.
وأقيمت أربع دوراتٍ تدريبية بمسارات البرنامج الأربعة في منطقة عسير خلال الفترة من 11 يوليو إلى 31 يوليو في متحف عسير الإقليمي، وشهدت تدريب 122 متدرباً ومتدربة، منهم 69 من الذكور و53 من الإناث.
حضر 47 متدرباً 20 من الذكور، و27 من الإناث الدورات التدريبية التي أقيمت في الباحة خلال الفترة من 5 أغسطس إلى 10 أغسطس في فندق سويس سبريت الباحة، والتي ركّزت على مسارين فقط وهما: كتابة المحتوى التوثيقي في الفنون الأدائية، والإنتاج الفني التوثيقي "صوتي ومرئي".