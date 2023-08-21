"الموسيقى" تعلن انتهاء الدورات التدريبية لـ"طروق السعودية" في عسير والباحة

حضر 47 متدرباً 20 من الذكور، و27 من الإناث الدورات التدريبية التي أقيمت في الباحة خلال الفترة من 5 أغسطس إلى 10 أغسطس في فندق سويس سبريت الباحة، والتي ركّزت على مسارين فقط وهما: كتابة المحتوى التوثيقي في الفنون الأدائية، والإنتاج الفني التوثيقي "صوتي ومرئي".