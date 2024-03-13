"ليالي السينما".. شراكة ثقافية بين مؤسسة البحر الأحمر السينمائي و"بينالي الدرعية"

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي، حرص المؤسسة على إثراء المشهد الثقافي والسينمائي في المملكة، وسعيها المتواصل لتعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الثقافية التي تشاركنا ذات الأهداف، مشيرًا إلى أن ليالي السينما ليست حدثًا سينمائيًا فقط، بل منصة ثقافية تحتفي بالسرد القصصي والإبداع وتعزز من أواصر التبادل الثقافي بين الشعوب.