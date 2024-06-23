لتسليط الضوء على الحراك الثقافي والاقتصادي.. "الدارة" تنظم ندوة "العلاقات السعودية الصينية" ببكين

وتحدث المشاركون في الندوة عن التراث العربي في الصين، والعلاقات الثقافية والتاريخية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية؛ حيث تعود إلى ما قبل الإسلام مع نشوء طريق الحرير الذي ربط بين الصين والدول العربية، وجرى تبادل العديد من المنتجات الثقافية والتجارية عبر العصور.. واستعرض المحاضرون إسهامات العرب في الصين التي تشمل الطب، والعمارة، والفلك، والفن، وما تحتويه المتاحف الصينية من الآثار الإسلامية والعربية، مثل متحف شو شيوان الذي يعرض نماذج للسفن التي استخدمها العرب في رحلاتهم، كما تطرقوا إلى المساجد التاريخية في الصين مثل مسجد نيوجيه في بكين ومسجد العنقاء في شنغهاي.