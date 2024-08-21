"متاحف السيرة الذاتية.. المفهوم وتحديات اقتناء المجموعة والهدف الاجتماعي"

بدورها، أوضحت كرينا الحلو، أن المبنى الخاص بمتحف نيقولا سرسق، الواقع في منطقة الأشرفية بالعاصمة اللبنانية، يعود إلى عام 1912، مشيراً إلى أن المتحف وصية نيقولا إبراهيم سرسق التي كتبها عام 1952، حيث قرر أن يكون قصره وقفاً للشعب اللبناني، ويُعد المتحف أول مؤسسة تُعنى بالفن التشكيلي والمعاصر في لبنان، إذ افتتح للمرة الأولى كمتحف في عام 1961، ثم جرى توسيعه في عام 1969، وأعيد افتتاحه مرة أخرى في عام 1975، ويتضمن المتحف خمس قاعات للمعارض، وسينما، وقاعة للمحاضرات.