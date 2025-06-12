هيئة التراث تضبط مواطنًا عرض عملات أثرية للبيع على "مواقع التواصل" دون ترخيص

ضبطت هيئة التراث مواطنًا مخالفًا لنظام الآثار والتراث العمراني في المدينة المنورة، بعد أن قام بعرض عملات قديمة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص رسمي.
وأوضحت الهيئة أن ما قام به المواطن يُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعنية بحماية الموروث الثقافي في المملكة، ويشكل تجاوزًا للضوابط القانونية الخاصة بالحفاظ على الممتلكات الأثرية.
وأكدت الهيئة في بيانها على أهمية حماية المواقع والقطع الأثرية، وضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية عند التعامل مع أي من مكونات التراث الثقافي، مشددة على أن العبث بها أو الاتجار بها بطرق غير مشروعة يمثل انتهاكًا يستوجب المساءلة.
كما دعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي تجاوزات مماثلة من خلال خدمة "بلاغ أثري"، التي تتيح للجمهور الإسهام في حماية الإرث الوطني والحفاظ عليه للأجيال القادمة، وذلك على الرابط التالي: