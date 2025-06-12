هيئة التراث تضبط مواطنًا عرض عملات أثرية للبيع على "مواقع التواصل" دون ترخيص

وأكدت الهيئة في بيانها على أهمية حماية المواقع والقطع الأثرية، وضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية عند التعامل مع أي من مكونات التراث الثقافي، مشددة على أن العبث بها أو الاتجار بها بطرق غير مشروعة يمثل انتهاكًا يستوجب المساءلة.