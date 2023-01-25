"هبة حسين": مسابقة المهارات الثقافية للطلاب والطالبات مبادرة عظيمة ومشروع جبار للأجيال

وصفت الفنانة السعودية هبة حسين إطلاق مسابقة المهارات الثقافية للطلاب والطالبات، التي تُقام بالشراكة بين وزارتَيْ الثقافة والتعليم، بالمشروع العظيم، والمبادرة الجبارة.. وعبَّرت في هذا الصدد عن شكرها وامتنانها العظيم للوزارتَيْن على جهودهما الموفَّقة لاستثمار المواهب الطلابية في المجالات الثقافية والفنية في مرحلة عمرية وسن مبكرة.

وقالت "حسين" لـ"سبق" على هامش المؤتمر الصحفي لإطلاق مسابقة المهارات الثقافية، الذي عُقد اليوم الأربعاء بمسرح وزارة التعليم بالرياض: "هذه المبادرة عظيمة، ومشروع كنا ننتظره. وأغبط الطلاب والطالبات، وأتمنى العودة لأيام الدراسة والتعليم حتى أعيش اللحظات الجميلة التي سوف يشعرون بها. والواضح أن القادم أجمل إذا كانت هذه هي البداية".